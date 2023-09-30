НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Хави о 20-летнем Фермине Лопесе: «Игрок высокого уровня. Если поверит в себя, останется в «Барсе» на многие годы»

Хави о 20-летнем Фермине Лопесе: «Игрок высокого уровня. Если поверит в себя, останется в «Барсе» на многие годы»

20-летний футболист вышел на замену в матче Ла Лиги с «Севильей» (1:0) на 37-й минуте. «Фермин очень хорошо вошел в игру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх