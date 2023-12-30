Демидецкий: "События 7 апреля 2009 года были постыдными действиями"

События, происходившие в центре Кишинева 7 апреля 2009 года, когда массовые протесты у зданий администрации президента и парламента переросли в беспорядки с вандализмом и мародёрством, были постыдными, но не получили конкретной оценки, несмотря на многочисленные расследования.