Демидецкий: "События 7 апреля 2009 года были постыдными действиями"

События, происходившие в центре Кишинева 7 апреля 2009 года, когда массовые протесты у зданий администрации президента и парламента переросли в беспорядки с вандализмом и мародёрством, были постыдными, но не получили конкретной оценки, несмотря на многочисленные расследования.
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