Экономисты предупреждают о глобальных угрозах из-за новые пошлины

Негативные макроэкономические последствия от введения пошлин затронут не только США и Китай, но и другие страны, как было отмечено в заявлении главы Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалы на сайте ВТО.
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