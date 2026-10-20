Самостоятельное финансирование киевского режима без финансовой поддержки со стороны Вашингтона станет тяжелейшим вызовом для Германии и остальных государств Европы, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью агентству Bloomberg .
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