Постоянные короткие маршруты – до магазина, школы или офиса – сами по себе не опасны для двигателя.Проблема кроется в частых холодных пусках: мотор не успевает прогреваться, а масло накапливает влагу и следы топлива.
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