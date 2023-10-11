Генерал Суровикин отмечает день рождения

Сегодня день рождения отмечает генерал армии Сергей Суровикин. 11 октября ему исполнилось 57 лет. Генерал армии является создателем военной полиции при Минобороны РФ, возглавлял российскую группировку войск на территории Сирии, за что получил звание Героя России.