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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Генерал Суровикин отмечает день рождения

Сегодня день рождения отмечает генерал армии Сергей Суровикин. 11 октября ему исполнилось 57 лет. Генерал армии является создателем военной полиции при Минобороны РФ, возглавлял российскую группировку войск на территории Сирии, за что получил звание Героя России.

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