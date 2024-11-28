Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Добровольческие отряды "Барс", сформированные в этом году в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях, получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии