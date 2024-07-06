Путин проводит переговоры с Орбаном и Сийярто

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петером Сийярто.
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