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Боец ВС РФ в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ

Боец ВС РФ в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ

Необычайное проявление мастерства и храбрости было запечатлено на видео. Российский боец с позывным «Малой» в одиночку уничтожил опорный пункт Вооруженных Сил Украины (ВСУ) при помощи противотанковой мины ТМ-62М.

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