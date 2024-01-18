Боец ВС РФ в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ

Необычайное проявление мастерства и храбрости было запечатлено на видео. Российский боец с позывным «Малой» в одиночку уничтожил опорный пункт Вооруженных Сил Украины (ВСУ) при помощи противотанковой мины ТМ-62М.
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