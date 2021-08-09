Признать ЕС победителем Олимпиады

Зарубежная пресса

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Леонид Руси
Кичливые ляхи в своём репертуаре... порулить хотят... И кто балбесов допустит к власти, если это не Пшекия и не Бандерлогия? Евросоюз - это не единая страна с одним президентом. Но пшеки претендуют на руководящую роль в Гейропе. А их нигде в упор не видят... )))
Алексей Куницын
Проведите референдум о создании Соединённых Штатов Европы.
Константин Заболотный
Даааа... Попал недоумок -лях как кур в ощип. Так старательно пытался лизнуть задницы боссов Евросоюза что уже свои стали над ним смеяться.Небось,придурок,надеялся что руководство Евросоюза,оценив уровень подхалимажа,не станет лишать пшеков многомиллионных штрафов за позицию по ЛГБТ, а простит и денежку,всё-таки, отсыплет.Ан нет! Мало того что за лизоблюда подхалима посчитали, так ещё в придурочные определили.Заслужил!!!
mark kapustin
👍
Ирина Черных
Дуракам из ЕС закон на писан!
Елена Мамонова
Вот загнули,они хоть понимают что говорят

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