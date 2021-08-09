Признать ЕС победителем Олимпиады

Зарубежная прессаПолитикаПризнать ЕС победителем ОлимпиадыБывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вызвал гнев и осуждение у пользователей Twitter.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид РусиКичливые ляхи в своём репертуаре... порулить хотят... И кто балбесов допустит к власти, если это не Пшекия и не Бандерлогия? Евросоюз - это не единая страна с одним президентом. Но пшеки претендуют на руководящую роль в Гейропе. А их нигде в упор не видят... )))Алексей КуницынПроведите референдум о создании Соединённых Штатов Европы.Константин ЗаболотныйДаааа... Попал недоумок -лях как кур в ощип. Так старательно пытался лизнуть задницы боссов Евросоюза что уже свои стали над ним смеяться.Небось,придурок,надеялся что руководство Евросоюза,оценив уровень подхалимажа,не станет лишать пшеков многомиллионных штрафов за позицию по ЛГБТ, а простит и денежку,всё-таки, отсыплет.Ан нет! Мало того что за лизоблюда подхалима посчитали, так ещё в придурочные определили.Заслужил!!!mark kapustin👍Ирина ЧерныхДуракам из ЕС закон на писан!Елена МамоноваВот загнули,они хоть понимают что говорятКомментировать
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