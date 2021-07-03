Святая Русь: тернистый путь христианства

ЭксклюзивПолитикаСвятая Русь: тернистый путь христианстваСвятая Русь: тернистый путь христианства 988 год стал условным рубежом, разделившим историю Древней Руси на «до» и «после».Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов𒆜Пандемия гриппа «испанка» 100 лет назад𒆜 100 лет назад человечество пережило самую массовую за всю историю человечества пандемию – испанского гриппа, именуемого в простонародье «испанкой». Почему же название связано с Испанией, ведь он впервые появился в США? Дело в том, что штам этого гриппа был выявлен в конце 1918 года, года подходила к завершению Первая мировая война, в которой сохранявшая нейтралитет Испания не участвовала. Цензура же воюющих стран контролировала прессу и долго не допускала обнародования факта начала пандемии, хотя число жертв гриппа по своему масштабу уже превосходило число пострадавших от войны. И, так как первыми о пандемии заявила именно Испания, то и название «испанский грипп» получило этот национальный окрас и с ним вошло в историю. А началась пандемия в США 11 марта 1918 года, когда повар военно-тренировочного лагеря «Фастон» в штате Канзас почувствовал себя плохо (озноб, ломота, боль в горле, температура 40). Вскоре с похожими симптомами, к которым добавился и кашель, обратилось уже 100 человек. Существует две версии происхождения штама «испанки» - повар чихнул в приготовленную для солдат еду, и - еда на кухне была приготовлена из мяса больного животного (свиньи). Тот самый повар Альберт Гитчелл официально считается нулевым пациентом, он, кстати, выздоровел и прожил долгую жизнь, чего не скажешь о его заразившихся сослуживцах, многим из которых повезло меньше. Болезнь была непонятной и забирала в основном молодых и здоровых людей, заразившийся начинал распространять вирус за день до того, как симптомы проявятся у него самого, а смерть обычно наступала в течении трех-четырех суток с момента проявления первых симптомов, выздоровление же было мучительно медленным. В России «испанка» появилась в октябре 1918 года, очевидно привезённая с фронта приехавшими на побывку или лечение военными, в стране шла Гражданская война, кругом толпы беженцев, голод, тиф, дизентерия и холера – ещё та обстановка. К счастью, Россию «испанка» затронула не так жёстко, как Европу и США, тем не менее унеся жизни 3-х миллионов россиян, среди которых самые известные жертвы – видный большевик Яков Свердлов и звезда немого кино Вера Холодная. В период пандемии «испанки» в 1918-1920 годах в мире ею переболело 550 миллионов человек — почти 30% населения Земли, а умерло, по разным оценкам от 50 до 100 миллионов. Страшнее и масштабнее той пандемии мир пока не знает. Затихла пандемия через два года после начала, в конце 1920 года, в результате принятых эффективных санитарных мер по всему миру, изоляции больных и, к сожалению, вымирания наиболее предрасположенных к испанке возрастных категорий населения.абрам вербинЛюбая религия - фальшивая вера.Комментировать
Свежие комментарии