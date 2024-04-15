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Кубок Гагарина. 1/2 финала. «Металлург» и «Автомобилист» проведут 7-й матч в серии

Кубок Гагарина. 1/2 финала. «Металлург» и «Автомобилист» проведут 7-й матч в серии

Победитель сыграет с «Локомотивом» в финальной серии.  Кубок Гагарина 1/2 финала Металлург Мг – Автомобилист Дата проведения 15 апреля, 17.

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