Любимый певец итальянской эстрады Аль Бано выступит на Красной площади

+ A — ANSA: признанный певец Италии Аль Бано выступит на Красной площади Известный итальянский певец эстрадного жанра Альбано Карризи (выступающий под псевдонимом Аль Бано) был приглашен выступить на музыкальном мероприятии в Москве.
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