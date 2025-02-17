❗️ В Крыму очистили от мазута 215 километров берега за все время Мониторинговые группы обследуют на наличие нефтепродуктов 525 километров береговой линии.
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❗️ В Крыму очистили от мазута 215 километров берега за все время Мониторинговые группы обследуют на наличие нефтепродуктов 525 километров береговой линии.