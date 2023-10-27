Губернатор поставил новые задачи по развитию дорожно-транспортного комплекса региона на три года

Губернатор Андрей Травников во время торжественного мероприятия поблагодарил работников дорожного хозяйства и транспортной сферы за плодотворный труд и успешное решение ранее поставленных задач и перечислил новые, – на ближайшую трёхлетку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии