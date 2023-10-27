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Вечерний Новосибирск

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Губернатор поставил новые задачи по развитию дорожно-транспортного комплекса региона на три года

Губернатор поставил новые задачи по развитию дорожно-транспортного комплекса региона на три года

Губернатор Андрей Травников во время торжественного мероприятия поблагодарил работников дорожного хозяйства и транспортной сферы за плодотворный труд и успешное решение ранее поставленных задач и перечислил новые, – на ближайшую трёхлетку.

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