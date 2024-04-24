"Неприкасаемых нет". Эксперты - о причинах задержания замминистра обороны Иванова

ВМ

Владимир Моргунов

Мы радуемся, как наивные дети-НЕПРИКАСАЕМЫХ НЕТ, ИХ И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ, ДАЖЕ ГИПОТЕТИЧЕСКИ. КАК ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, ЧТО ВЛАСТЬ ВЗЯЛАСЬ ЗА ЛЕЧЕНИЕ РАКОВОЙ ОПУХОЛИ-КОРРУПЦИЮ, СПОСОБНУЮ ДОВЕСТИ СТРАНУ ДО КОНЧИНЫ !!!