"Неприкасаемых нет". Эксперты - о причинах задержания замминистра обороны Иванова

Утверждается, что высокопоставленный военный чиновник давно находился в оперативной разработке правоохранительных органов Задержание заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению во взяточничестве широко обсуждается в СМИ, экспертной среде, а также среди военных.
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