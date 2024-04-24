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"Неприкасаемых нет". Эксперты - о причинах задержания замминистра обороны Иванова

"Неприкасаемых нет". Эксперты - о причинах задержания замминистра обороны Иванова

Утверждается, что высокопоставленный военный чиновник давно находился в оперативной разработке правоохранительных органов Задержание заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению во взяточничестве широко обсуждается в СМИ, экспертной среде, а также среди военных.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Мы радуемся, как наивные дети-НЕПРИКАСАЕМЫХ НЕТ, ИХ И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ, ДАЖЕ ГИПОТЕТИЧЕСКИ. КАК ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, ЧТО ВЛАСТЬ ВЗЯЛАСЬ ЗА ЛЕЧЕНИЕ РАКОВОЙ ОПУХОЛИ-КОРРУПЦИЮ, СПОСОБНУЮ ДОВЕСТИ СТРАНУ ДО КОНЧИНЫ !!!
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15 час.

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