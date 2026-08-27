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Нижегородская правда

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Суд в Выксе взыскал с подрядчика более 8 млн рублей в доход бюджета

В Выксе суд обязал строительную компанию вернуть в государственный бюджет более 8,1 млн рублей. Муниципальный контракт на ремонт подъездных путей к физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК) был заключен с нарушениями законодательства.

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