Путин заявил об отважной борьбе участников СВО за мир и будущее народа России

Участники спецоперации отважно сражаются за мир и светлое будущее народа России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград героям и защитникам Родины в Кремле.
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