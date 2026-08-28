Забыли карту на имя Светлана Ширяева в магазине Пятёрочка на Советской, обращаться в администрацию магазина.
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Забыли карту на имя Светлана Ширяева в магазине Пятёрочка на Советской, обращаться в администрацию магазина.
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