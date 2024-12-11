Зәйдә депутатлар, җитәкчеләр «Язылу бүләк ит!» акциясендә катнашты

Зәйдә шәһәр һәм район Советы депутатларының берләштерелгән сессиясе үтте. Сессия эше алдыннан депутатлар, оешма, предприятие җитәкчеләре инвалидлар ункөнлеге кысаларында узучы «Язылу бүләк ит!» акциясендә катнашты.
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