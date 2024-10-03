Кубковый матч "Зенит" - "Акрон" приостанавливали из-за вмешательства посторонних. Кто-то из болельщиков запустил на поле "Газпром Арены" вертолет на радиоуправлении.
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Кубковый матч "Зенит" - "Акрон" приостанавливали из-за вмешательства посторонних. Кто-то из болельщиков запустил на поле "Газпром Арены" вертолет на радиоуправлении.