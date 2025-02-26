США и Ирак обсуждают быстрое возобновление работы ключевого нефтепровода

США и Ирак обсудили возобновление работы крупного трубопровода, который может транспортировать нефть из ближневосточной страны на мировые рынки, после того как данный нефтепровод был закрыт почти два года назад из-за региональных споров о стоимости, пишет Bloomberg.
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