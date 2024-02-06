Аршавин заявил, что Глушаков не нужен «Ростову»

Андрей Аршавин усомнился в целесообразности подписания «Ростовом» Дениса Глушакова. Бывший форвард сборной России, «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем Дениса Глушакова, который проходит тренировочный сбор вместе с «Ростовом».
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