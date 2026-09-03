Собянин сообщил об открытии нового участка Московского скоростного диаметра

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин В столице запустили движение по новому участку Московского скоростного диаметра (МСД) от Севанской улицы до Павелецкого направления МЖД.
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