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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Буффон о Викарио: «Я дал Гульельмо лишь один совет: наслаждайся опытом. Играть за «Ювентус» это привилегия»

Джанлуиджи Буффон рассказал, что посоветовал вратарю «Ювентуса» Гульельмо Викарио. Туринцы арендовали голкипера у «Тоттенхэма» с правом выкупа за 8+2 млн евро.

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