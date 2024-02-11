Фанаты на «Бернабеу» пели «Хави, оставайся» при 4:0 в матче «Реала» с «Жироной». Кроос и Беллингем посмеялись, услышав это

На 75-й минуте, когда «Мадрид» уже вел со счетом 4:0, болельщики начали скандировать «Хави, оставайся!» В этот момент телеканал Movistar показал Джуда Беллингема и Тони Крооса, которые к тому моменту уже были заменены и сидели рядом на скамейке.