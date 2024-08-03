Экономист раскритиковал договор Украины и Турции: "Нас вынесут в одну калитку"

Кущ, комментируя соглашение о свободной торговле, заявил, что Турция "вынесет" экономику УкраиныРеджеп Эрдоган утвердил ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной, направленное на создание новых рабочих мест и активизацию торговли.