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Экономист раскритиковал договор Украины и Турции: "Нас вынесут в одну калитку"

Экономист раскритиковал договор Украины и Турции: "Нас вынесут в одну калитку"

Кущ, комментируя соглашение о свободной торговле, заявил, что Турция "вынесет" экономику УкраиныРеджеп Эрдоган утвердил ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной, направленное на создание новых рабочих мест и активизацию торговли.

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