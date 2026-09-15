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Скончался бывший вице-президент Международной шахматной федерации

Скончался бывший вице-президент Международной шахматной федерации

Георгиос Макропулос занимал пост вице-президента FIDE с 1996 по 2018 год. .

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