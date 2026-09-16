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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-супруга Стася о том, что «жены хоккеистов понтуются мужьями»: «Да, особенно те, которые вылезли «из грязи в князи» и ничего из себя не представляют по жизни»

Бывшая супруга Андрея Стася высказалась о поведении жен хоккеистов. Экс-гимнастка Валерия Курильская ответила на комментарий к публикации канала «ЛЕД» со словами Михаил Фисенко о драке на корпоративе «Авангарда» в 2018 году.

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