Стоимость услуги няни в Москве превысила 160 тыс. рублей за месяц

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова В сентябре начался сезонный рост спроса на нянь. По оценкам экспертов, опрошенных "Известиями" 18 сентября, нанять хорошего специалиста для присмотра за ребенком в Москве обойдется родителям в сумму более 160 тысяч рублей.