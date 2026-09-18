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Стоимость услуги няни в Москве превысила 160 тыс. рублей за месяц

Стоимость услуги няни в Москве превысила 160 тыс. рублей за месяц

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова В сентябре начался сезонный рост спроса на нянь. По оценкам экспертов, опрошенных "Известиями" 18 сентября, нанять хорошего специалиста для присмотра за ребенком в Москве обойдется родителям в сумму более 160 тысяч рублей.

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