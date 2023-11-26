Добрый Мир
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Добрый Мир

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США проспали главную угрозу, пока мерились "Абрамсами" с русскими: Танковый козырь Китая смёл все надежды НАТО

США проспали главную угрозу, пока мерились "Абрамсами" с русскими: Танковый козырь Китая смёл все надежды НАТО

20K прочитали К такому печальному выводу пришли сами американские эксперты из аналитического центра.

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Комментарии
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Юрий Пережогин
Молодцы китайцы! Так держать!
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