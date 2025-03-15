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США нанесли авиаудар по столице Йемена: число погибших достигло 13

США нанесли авиаудар по столице Йемена: число погибших достигло 13

В результате авиаударов США по столице Йемена погибло 13 человек. Эту информацию подтвердил Минздрав правительства хуситов.

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