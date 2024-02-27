CL CRUDE OIL FUTURES NYMEX:CL1! Isaac_q7 Idea alcista del CL. Zona de acumulación y esperando la ruptura de un creek.
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CL CRUDE OIL FUTURES NYMEX:CL1! Isaac_q7 Idea alcista del CL. Zona de acumulación y esperando la ruptura de un creek.