Журналист из Соединённого Королевства Фрэнк Гарднер проинформировал о том, что в западных державах считают, что план главы киевского режима Владимира Зеленского по атаке ВС Украины на территорию Курской области оказался блестящим, но это временно.
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