Bloomberg: Байден может не приехать на конференцию по Украине в Швейцарии

Президент США Джо Байден, вероятней всего, не приедет на конференцию в Швейцарии для обсуждения ситуации на Украине, потому что в это время будет проходить акция по сбору средств на его предвыборную кампанию.
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