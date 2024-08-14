По мнению депутата Москва должна позаботиться о пожарных

Во время посещения 13-й специализированной пожарной части в районе Восточное Дегунино депутат Мосгордумы Надежда Перфилова обратила внимание на проблемы, с которыми сталкиваются работники пожарной службы.
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