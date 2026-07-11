❕Правительство РФ выделило более 4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму Деньги направят компаниям, которые пострадали из-за снижения турпотока после действий ВСУ.
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❕Правительство РФ выделило более 4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму Деньги направят компаниям, которые пострадали из-за снижения турпотока после действий ВСУ.