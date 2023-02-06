Жертвами мощного землетрясения в Турции стали не менее 100 человек

Жертвами мощного землетрясения в Турции стали по меньшей мере 100 человек. Такие данные со ссылкой на источники среди местных официальных лиц приводит Associated Press Ночью в понедельник, 6 февраля, в Турции произошло мощнейшее землетрясение.
Жертвами мощного землетрясения в Турции стали по меньшей мере 100 человек. Такие данные со ссылкой на источники среди местных официальных лиц приводит Associated Press Ночью в понедельник, 6 февраля, в Турции произошло мощнейшее землетрясение.
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