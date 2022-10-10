Страны ОПЕК+ отомстили Байдену за Саудовскую Аравию: экс-постпред США в ООН

Решение стран-экспортеров нефти, входящих в клуб ОПЕК+, о сокращении добычи, несмотря на требования США увеличить добычу, стали ответом за оскорбительные высказывания Байдена против Саудовской Аравии во время его президентской кампании в 2020 году.
Решение стран-экспортеров нефти, входящих в клуб ОПЕК+, о сокращении добычи, несмотря на требования США увеличить добычу, стали ответом за оскорбительные высказывания Байдена против Саудовской Аравии во время его президентской кампании в 2020 году.
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