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Штраф до 200 тысяч рублей: ГАИ будет проверять всех без исключения водителей на наличие всего одной вещи

Штраф до 200 тысяч рублей: ГАИ будет проверять всех без исключения водителей на наличие всего одной вещи

Фото из архива "Про Город" В России планируются значительные изменения в правилах дорожного движения, направленные на повышение безопасности детей, находящихся в автомобиле.

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