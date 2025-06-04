Миллиардеру Цимбаеву предъявили обвинения в покушении на заказное убийство

Миллиардера, одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве Валерия Цимбаева обвиняют в покушении на организацию убийства, исполнителями которого должны были стать члены ОПГ и бывшие сотрудники СОБР «Рысь».
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