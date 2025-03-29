Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 538 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Так она халявщица по жизни. За счет народа строила свою карьеру в спорте, а теперь присела в госдуру и живет за счет ...Депутат Госдумы И...
  • Евгений Саваровский
    Наемников к расстрелуЖитель Суджи: нае...
  • Evgenija Palette
    Тебе зачем, ФИНЛЯНДИЯ, ЛЕДОКОЛЫ? Ты думаешь, мы тебя в АРКТИКУ ПУСТИМ?... ПЕРЕСТАНЬ ТАК ДУМАТЬ... МИРАЖ...Президент Финлянд...

Замглавы Минобороны РФ обсудил с премьер-министром Мьянмы военное сотрудничество

Замглавы Минобороны РФ обсудил с премьер-министром Мьянмы военное сотрудничество

Заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн провели переговоры в Нейпьидо, в ходе которых обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх