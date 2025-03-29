Замглавы Минобороны РФ обсудил с премьер-министром Мьянмы военное сотрудничество

Заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн провели переговоры в Нейпьидо, в ходе которых обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран.
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