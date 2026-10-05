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Регионы России

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Второй том «Мёртвых душ» в стилистике Гоголя создан ИИ и поступил в продажу

Второй том «Мёртвых душ» в стилистике Гоголя создан ИИ и поступил в продажу

Команда Сбера представила продолжение романа Николая Гоголя «Мёртвые души» в виде второго тома под названием «Возрождение».

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