…и привезет елку на любой вкус

В этом году ели, пихты и сосны подорожали. Но если натуральная хвоя прибавила к цене 5-7%, то искусственная подорожала сразу на 20% — и это несмотря на то, что рынок буквально завален продукцией российских, китайских, белорусских и даже ирландских производителей.