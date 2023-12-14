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…и привезет елку на любой вкус

…и привезет елку на любой вкус

В этом году ели, пихты и сосны подорожали. Но если натуральная хвоя прибавила к цене 5-7%, то искусственная подорожала сразу на 20% — и это несмотря на то, что рынок буквально завален продукцией российских, китайских, белорусских и даже ирландских производителей.

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