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Сеул счел извинения Киева из-за военнопленных КНДР несоответствующими ожидаемому

Сеул счел извинения Киева из-за военнопленных КНДР несоответствующими ожидаемому

Сеул счел недостаточными извинения Киева за разглашение данных о передаче двух военнопленных КНДР и рассматривает ответные меры, включая возможный отзыв посла на Украине, заявил глава южнокорейского МИД Чо Тхэ Ёль.

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