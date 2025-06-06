В музее-квартире Александра Блока открылась выставка живописи «Читая Блока»

Экспозиция представляет собой уникальную коллекцию пейзажей Коломны В музее-квартире великого русского поэта Александра Блока открылась новая выставка живописи «Читая Блока», организованная художником Александром Крюковым.
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