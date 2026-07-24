"МК": лучший способ защиты от онкогенных папиллом – это вакцинация

Папилломы – это доброкачественные новообразования, похожие на бородавки. Чаще всего на теле они появляются в возрасте от 40 до 50 лет, а причиной этого становится вирус папилломы человека (ВПЧ), которым заражено до 90% населения планеты, выяснил mk.