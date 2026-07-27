ВКС России поразили логистику и цеха беспилотников Украины

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли массированные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины, уничтожив логистические центры, места хранения и цеха по производству дальнобойных беспилотников.
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