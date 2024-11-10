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Тюрьма народов?

Тюрьма народов?

К вопросу о «пролетарском интернационализме». Вот на этой карте, которую активно распространяли в СССР везде, в школах и так далее — открыто написано, кто враг для «братских народов» великого СССР.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Ну если они считают тюрьмой.выставить счета за всё построенное за время пребывания в союзе
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6 час.
Daddy Bo
А занятно: под 7 ноября всю Красную площадь заполнила историческая авто- и бронетанковая техника - как натуральная, так и её аутентичные модели. Это , конечно же очень интересно, хорошо продвигает господствующую идею,  что 7 ноября - день памяти военного парада 7 ноября 1941 года. И одновременно - отбивает даже саму мысль у современных коммунистов попытаться устроить демонстрацию 7 ноября на этом же месте в память Револ.ции 17-го года.  Весьма практично.
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4 час.
РР
Русский Россиянин
А то что госдолг бывших республик оплатила Россия, хорошая такая тюрьма, акупатн ни когда не будет платить за такую территорию, он будет жить за счёт аккупированной территории, ну ни как не наоборот
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3 час.

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