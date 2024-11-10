Тюрьма народов?

Ну если они считают тюрьмой.выставить счета за всё построенное за время пребывания в союзе

Daddy Bo

А занятно: под 7 ноября всю Красную площадь заполнила историческая авто- и бронетанковая техника - как натуральная, так и её аутентичные модели. Это , конечно же очень интересно, хорошо продвигает господствующую идею, что 7 ноября - день памяти военного парада 7 ноября 1941 года. И одновременно - отбивает даже саму мысль у современных коммунистов попытаться устроить демонстрацию 7 ноября на этом же месте в память Револ.ции 17-го года. Весьма практично.