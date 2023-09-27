Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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С «красными линиями» вышла промашка: чужая колея СВО

С «красными линиями» вышла промашка: чужая колея СВО

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов в интервью испанской газете АВС заявил, что Киеву очень бы хотелось иметь ракеты большой дальности ATACMS, которые они не будут применять по территории России.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Поверю когда их ракеты будут разрываться на их территории в Англии и США .
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10 час.
Нина Бакалина
Надо  быть  настоящими  военными,  что бы  не  терпеть  эти  выходки  против  России,  Россия  великая  должна  быть  великой  и  в  сражении,  а  иначе  это  предательство.  Я  женщина  и  люблю  не  пустую  браваду,  а  мужество  и  храбрость,  не  брехню,  а  действие.
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Нацики  поняли  ,  что  *мясными  штурмами*  Россию  не  победить...Теперь  решили огромными  точными западными    ракетами наносить  удары  вглубь  России  по  военным  заводам  и  городам.Начинается  другая  война.
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2 час.

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