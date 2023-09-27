С «красными линиями» вышла промашка: чужая колея СВО

Поверю когда их ракеты будут разрываться на их территории в Англии и США .

Нина Бакалина

Надо быть настоящими военными, что бы не терпеть эти выходки против России, Россия великая должна быть великой и в сражении, а иначе это предательство. Я женщина и люблю не пустую браваду, а мужество и храбрость, не брехню, а действие.