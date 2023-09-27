Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов в интервью испанской газете АВС заявил, что Киеву очень бы хотелось иметь ракеты большой дальности ATACMS, которые они не будут применять по территории России.
С «красными линиями» вышла промашка: чужая колея СВО
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Поверю когда их ракеты будут разрываться на их территории в Англии и США .
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10 час.
Нина Бакалина
Надо быть настоящими военными, что бы не терпеть эти выходки против России, Россия великая должна быть великой и в сражении, а иначе это предательство. Я женщина и люблю не пустую браваду, а мужество и храбрость, не брехню, а действие.
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Нацики поняли , что *мясными штурмами* Россию не победить...Теперь решили огромными точными западными ракетами наносить удары вглубь России по военным заводам и городам.Начинается другая война.
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2 час.
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